В ФСБ сообщили о предотвращенном теракте в Татарстане

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с полицией предотвратили теракт в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественных связей.

В результате спецоперации были задержаны двое граждан России, чьи личности не разглашаются в интересах следствия. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Во время обыска у них обнаружили взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Напомним, по словам первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, в России не снижается количество предотвращенных терактов. С начала года зафиксировано уже 17 подобных случаев.

Месяц назад, 26 июня, силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове. Он купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже.

* Террористическая организация, запрещенная в России.