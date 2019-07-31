Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с полицией предотвратили теракт в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественных связей.
В результате спецоперации были задержаны двое граждан России, чьи личности не разглашаются в интересах следствия. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Во время обыска у них обнаружили взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.
Напомним, по словам первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, в России не снижается количество предотвращенных терактов. С начала года зафиксировано уже 17 подобных случаев.
Месяц назад, 26 июня, силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове. Он купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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