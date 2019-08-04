Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.
Об этом сообщает The Telegraph. Авторы материала на страницах британского издания ссылаются на некие источники в военных кругах.
Армия Соединенного Королевства, поясняют в The Telegrath, опасается российских подводных лодок проекта 636 "Варшавянка". Подлодки РФ, уверены военнослужащие британской армии, могут не только отслеживать британский флот в водах Северной Атлантики, но и подключаться к подводным интернет-кабелям.
Издание The Telegrath указывает, что Военно-морским силам Великобритании стоит увеличить финансирование во избежание вторжения российских подводных лодок.
Напомним, что проект "Варшавянка" относят к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Аппараты данного типа считаются одними из самых малошумных во всем мире.
Отметим, что до 2022 года для Тихоокеанского флота Российской Федерации планируется построить шесть таких подводных лодок.
Ранее глава МИД Великобритании заявил, что Россия создавала ракету для уничтожения столиц Европы.
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