США и Южная Корея проведут ежегодные военные игры

Официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи рассказал о том, что Сеул готовится к проведению ежегодных военных игр совместно с Вашингтоном, несмотря на предупреждения северокорейского правительства.

Напомним, что до этого власти Соединенных Штатов Америки и руководство Южной Кореи решили не проводить ежегодные маневры, чтобы не вызывать негативной реакции со стороны Пхеньяна. Но Северная Корея провела после этого серию ракетных испытаний, что привело к отмене данного решения.

Ранее сообщалось, что проведение совместных военных учений США и Южной Кореи поможет смоделировать ситуацию, которая может сложиться на Корейском полуострове в случае начала вооруженного конфликта. Если такое произойдет, то командование Вооруженных сил Соединенных Штатов возьмет руководство объединенными силами на себя.

По словам многих военных экспертов, совместные военные учения Сеула и Вашингтона могут негативно отразиться на переговорном процессе между США и Северной Кореи.

Фото: Pravda.Ru

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