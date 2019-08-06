Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами. Об этом он рассказал во время выступления в Новой Зеландии.

Военный чиновник отметил, что сегодня многие страны-участницы Североатлантического альянса сталкиваются преимущественно с глобальными вызовами, которые отодвигают на второй план региональную проблематику.

Столтенберг также заявил, что Россия продолжает укреплять свои позиции на Ближнем Востоке, поэтому НАТО необходимо адекватно реагировать на эти действия.

Генсек НАТО обвинил Российскую Федерацию в честно игре. По мнению Столтенберга, РФ пытается вмешаться в демократические процессы некоторых стран, чтобы повлиять на выборный процесс.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о референдуме в Крыму 2014 года. На голосование вынесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

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