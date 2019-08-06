Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков считает, что причиной взрывов на военных складах в Ачинске мог стать человеческий фактор. Булгаков прибыл на место происшествия в ночь с понедельника на вторник.
Замминистра обороны руководит оперативной группой, которая оценивает последствия происшествия. Точную причину должна установить военная прокуратура. Генерал утверждает, что арсенал будет расформирован.
По словам Булгакова, для ликвидации пожара привлечены 10 самолетов Ил-76, а также вертолеты. До конца дня пожар на военных складах будет ликвидирован.
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