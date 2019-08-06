Украинский политолог обвинил Россию в срыве учений НАТО в Черном море

Украинский политолог Михаил Гончар обвинил Россию в том, что она признала военнослужащих НАТО и Украины с Черного моря. По словам политолога, Североатлантичкскому альянсу пришлось изменить сценарий проведения учений Sea Breeze 2019 из-за действий Российской Федерации.

- Кроме как провокацией это больше никак нельзя назвать. Наши военнослужащие перекрыли часть акватории между Крымом и Одессой для проведения совместных учений с НАТО. Но позже Россия вторглась на эту территорию и также ее перекрыла для своих нужд, - пояснил политолог.