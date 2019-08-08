Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS

Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.

Об этом сообщает Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон указывает, что при задержании танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, экипаж судна сообщал "о помехах GPS".

Некоторые другие суда в Персидском заливе, сообщает Минтрансопрта США, якобы неоднократно заявляли о вводящих в заблуждение сообщениях от "неизвестных лиц". Эти самые неизвестные лица утверждали, что являются военными кораблями Соединенных Штатов Америки или коалиции.

В Министерстве обороны США считают, что Иран мог установить специальные GPS-глушители на острове Абу-Муса у входа в Ормузский залив.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась в начале мая текущего года. Тогда, на фоне разрыва "ядерной сделки" между Соединенными Штатами Америки и Ираном, был совершен ряд нападений неизвестных сил на нефтяные танкеры в заливе.

Вашингтон обвинил в случившемся Тегеран. Иран все обвинения США в свой адрес отрицает.

Позже армия Ирана сбила беспилотник США, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Вашингтон же заявил тогда, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве.

В данный момент в Иране находятся сразу три танкера, задержанных по обвинению контрабанде топлива.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.

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