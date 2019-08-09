В Индии потерпел крушение истребитель С-30

Боевой самолет Су-30 МКИ Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение на территории штата Ассам, расположенном на востоке государства. Судя по предоставленной информации, пилоты истребителя смогли вовремя катапультироваться и остались в живых.

Источник сообщает, что истребитель индийских ВВС выполнял тренировочный полет. Пока из оборонного ведомства Индии не поступило официальных комментариев по поводу причин, которые привели к крушению боевого самолета.

Напомним, что Су-30 МКИ — это немного измененная версия истребителя Су-30, которую разработали для поставок Вооруженным силам Индии. Впервые индийская сторона закупила данные самолеты в 1996 году, а соответствующий контракт был подписан 30 ноября того же года. На данный момент в руках индийских Военно-воздушных сил находится свыше 270 истребителей Су-30 МКИ.

Фото: Pravda.Ru

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