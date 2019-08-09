На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных

В Пермском крае вскрылась мошенническая схема по незаконной закупке китайского оборудования. ГК "Промойл" заключило контракт на поставку и введение в эксплуатацию технологической линии металлорежущего оборудования на "Пермском заводе "Машиностроитель". Силовики возбудили уголовное дело.

Стоимость контракта составила 98 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, производить закупку оборудования можно было только российского производства. Несмотря на требования, ГК "Промойл" провела закупку токарных и фрезерных станков в КНР.

Примечательно, что контракты на поставку оборудования заключались на вполне законных основаниях. Станки проходили таможню, а затем с них сдиралась маркировка и наносились значки компании-импортера. По неофициальным данным, руководство компании присвоило около 40 миллионов рублей.

Силовики проверят и иные контракты компании, которые заключались с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новой схеме мошенничества на YouTube. Как подчеркивают эксперты, чаще всего жертвами становятся жители России и стран СНГ. Злоумышленники предлагают пользователям за крупное вознаграждение пройти несколько "опросов".

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