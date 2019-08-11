В Корейской Народно-Демократической республике вчера прошли испытания новых ракет.
На испытаниях присутствовал национальный лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Как сообщает ЦТАК, Ким Чен ЫН "очень обрадовался" успешным испытаниям и "выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия".
Напомним, что с конца июля текущего года Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Ким Чен Ын назвал ракетные пуски "предупреждением" Южной Корее и Соединенным Штатам Америки.
Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщал, что верховный лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын пропал.
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