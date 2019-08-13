Под Ростовом обнаружили "танк ядерного апокалипсиса"

Пользователи соцсетей сделали удивительную находку в парке "Патриот" города Каменск-Шахтинский. Оказалось, что там долгое время находился очень редкая разработка советских конструкторов - высокозащищенное транспортное средство "Ладога".

Эта боевая машина примечательна тем, что может выполнять задачи в условиях ядерной войны. "Ладога" была разработана в первой половине 80-х годов на базе шасси танка Т-80. Для очищения воздуха и защиты от радиации в машине установлены специальные фильтры и баллоны с чистым воздухом.

Именно такие боевые машины применялись во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. "Ладогу" использовали для того, чтобы вплотную подойти к разрушенному энергоблоку. Эти машины применялись ликвидаторами с начала мая до конца сентября 1986 года.