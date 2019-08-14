Минобороны Испании подтвердило информацию о том, что с самолетом Сергея Шойгу сблизился испанский истребитель F-18. Ранее в НАТО утверждали, что отправили истребитель к борту главы Минобороны России поскольку не располагали информацией о пассажирах самолета.
Два истребителя Су-27 Балтийского флота не дали испанскому F-18 сблизиться с бортом главы Минобороны РФ. Соответствующая видеозапись позже появилась в Сети. Примечательно, что самолет военно-воздушных сил Испании базируется в литовском городе Шяуляе.
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Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.