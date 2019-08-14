К самолету Шойгу приближался испанский F-18

Минобороны Испании подтвердило информацию о том, что с самолетом Сергея Шойгу сблизился испанский истребитель F-18. Ранее в НАТО утверждали, что отправили истребитель к борту главы Минобороны России поскольку не располагали информацией о пассажирах самолета.

Два истребителя Су-27 Балтийского флота не дали испанскому F-18 сблизиться с бортом главы Минобороны РФ. Соответствующая видеозапись позже появилась в Сети. Примечательно, что самолет военно-воздушных сил Испании базируется в литовском городе Шяуляе.