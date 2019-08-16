Самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел вчера разведывательный полет вокруг Калининградской области.
Об этом сообщает портал Plane Radar.
Согласно предоставленной информации, Boeing RC-135V вылетел с авиабазы в Милденхолл, Великобритания.
Самолет ВВС США совершил облет Калининградской области над Балтийским морем, а также территориями Литвы и Польши — союзникам Соединенных Штатов Америки по Североатлантическому альянсу, сообщает Plane Radar.
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