Россия выполнит наблюдательный полет над Британией, а США – над РФ

Российские военные с 19 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании.

Об этом сообщает официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Соединенные Штаты Америки в это же время проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.

Отметим, что подобного типа наблюдательные полеты проводятся в рамках Договора по открытому небу. Соглашение было подписано в марте 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.