Российские военные с 19 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании.
Об этом сообщает официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Соединенные Штаты Америки в это же время проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
Отметим, что подобного типа наблюдательные полеты проводятся в рамках Договора по открытому небу. Соглашение было подписано в марте 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.
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