Министерство обороны России разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые должны ужесточить ответственность за несанкционированную продажу и ношение армейских знаков различия и оборудования.
Источники в оборонном ведомстве отмечают, что сейчас продажи военного обмундирования никак не регулируются. Любой может приобрести форму, знаки различия и даже армейское оборудование. Оштрафовать нарушителя можно только в том случае, если его заметят за ношением формы со знаками различия. Примечательно, что в таком случае нарушителю придется заплатить до 1,5 тысячи рублей, что практически никого не пугает.
То, что продажа военной формы не контролируется приводит к очень неприятным вещам. Например, многие используют военную форму для попрошайничества, чтобы выдать себя за ветерана Афганской, либо Чеченской войны. Более того, форму могут использовать для намеренного совершения правонарушений и преступлений, а это не добавляет имиджа вооруженным силам России.
Поправки в законодательство предусматривают изменение формата торговли военной формой. Минобороны планирует разрешить ее продажу только в специальных торговых точках, причем только при предъявлении удостоверения. Такая система уже действует в МВД.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об актере, который сыграл пьяного сотрудника ДПС. За незаконное ношение служебной формы сотрудников МВД он получил восемь суток ареста.
Читайте также:
Вишневский из "Яблока" подготовил закон об отмене анонимности силовиков
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.