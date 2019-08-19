Минобороны планирует ужесточить правила продажи военной формы

Министерство обороны России разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые должны ужесточить ответственность за несанкционированную продажу и ношение армейских знаков различия и оборудования.

Источники в оборонном ведомстве отмечают, что сейчас продажи военного обмундирования никак не регулируются. Любой может приобрести форму, знаки различия и даже армейское оборудование. Оштрафовать нарушителя можно только в том случае, если его заметят за ношением формы со знаками различия. Примечательно, что в таком случае нарушителю придется заплатить до 1,5 тысячи рублей, что практически никого не пугает.

То, что продажа военной формы не контролируется приводит к очень неприятным вещам. Например, многие используют военную форму для попрошайничества, чтобы выдать себя за ветерана Афганской, либо Чеченской войны. Более того, форму могут использовать для намеренного совершения правонарушений и преступлений, а это не добавляет имиджа вооруженным силам России.

Поправки в законодательство предусматривают изменение формата торговли военной формой. Минобороны планирует разрешить ее продажу только в специальных торговых точках, причем только при предъявлении удостоверения. Такая система уже действует в МВД.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об актере, который сыграл пьяного сотрудника ДПС. За незаконное ношение служебной формы сотрудников МВД он получил восемь суток ареста.

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