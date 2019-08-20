Новые американские ракеты могут быть угрозой для Новосибирска

Военный эксперт Александр Бартош выступил с комментарием по поводу запуска Соединенными Штатами Америки новой крылатой ракеты типа "Томагавк". По словам специалиста, в Вооруженных силах США уже давно занимались созданием данной ракеты, что является прямым нарушением правил Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эксперт подчеркнул, что для создания такой ракеты нужно намного больше нескольких месяцев, поэтому американцы работали над ней уже довольно давно.

Бартош заявил, что разработка новой ракеты является подтверждением нарушения правил ДРСМД американской стороной. "Они вели двуличную лживую политику", — говорит эксперт.

Бартош предполагает, что информация о проведенных американцами испытаниях новой ракеты является лживой. В США заявили, что ракета пролетела менее 500 километров, однако это, по словам Бартоша, "очень сомнительно".

Помимо этого, специалист говорит о том, что ракета является угрозой для России, поскольку американцы могут разместить ее как на территории Европы, так и в Азии. Это значит, что крылатая ракета сможет "перекрывать пространство РФ вплоть до Новосибирска".

Также Бартош отметил, что в США сейчас могут заняться работами, направленными на увеличение дальности и точности ракет, и будут готовить их к установке по всему периметру юго-восточной Азии.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Китай готов к ядерному удару по США

Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне