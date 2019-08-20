В будущем флот США пополнят корабли-роботы

Военно-морской флот США объявил конкурс на создание самого большого роботизированного корабля, который не будет уступать размером современным корветам. Их планируют закреплять за обычными кораблями, чтобы повысить их боевую мощь.

Всего в США планируют разработать четыре класса роботизированных кораблей. Малый класс будет заниматься только разведкой и наблюдением, а также размещать мины. Средний класс будет нести система радиолокационного обнаружения. Остальные крупные классы будут нести различное вооружение. Корабли смогут действовать в автоматическом режиме и управляться с пульта.