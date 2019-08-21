В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал о том, что российский спецподразделений разрабатывают новый компактный пистолет.

Характеристики оружия пока неизвестны. Источник раскрыл лишь калибр патронов, которые будут использоваться - 9х18 миллиметров.

По словам источника, пистолет пройдет государственные испытания уже к концу текущего года.