Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал идею об обязательной идентификации сотрудников Росгвардии, а также разработал собственный проект закона по данному вопросу.
"Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса", - сказал глава комитета Василий Пискарев, передает агентство ТАСС.
В пятницу, 23 августа, сенатор Владимир Лукин предложил законодательно закрепить обязанность сотрудников Росгвардии размещать на форме хорошо различимые идентификационные номера при несении службы в общественных местах. В ведомстве пообещали изучить эту инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.
Вместе с тем в Росгвардии считают, что данный вопрос имеет ряд тонкостей, поскольку некоторые сотрудники участвуют в спецоперациях, поэтому их раскрытие может привести к негативным последствиям.
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