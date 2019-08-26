Представители администрации Тамбовской области рассказали о том, что в Тамбове в возрасте 105 лет скончался старейший моряк-подводник на планете. Отмечается, что речь идет о капитане первого ранга Юлие Ксюнине.
Свою карьеру подводник начал еще в годы Великой Отечественной войны, со службы на подводных лодках "Малютка", которые по размеру были примерно с обыкновенный железнодорожный вагон. Стоит напомнить, что при каждом шторме эти субмарины крайне сильно болтало даже на большой глубине. Кроме того, в них не было предусмотрено систем отопления, из-за чего члены команды не вылезали из своих ватников.
Далее Юлий Порфирьевич был занят обучением зенитчиц, а также подготавливал к службе матросов-мотористов, после чего многие годы своей жизни посвятил работе в военной приемке новых морских судов.
Переехав в Тамбов, Юлий Ксюнин стал руководителем областного клуба трудовой и боевой славы.
Стоит отметить, что компьютер моряк-подводник освоил только в возрасте 97 лет. После этого Юлий Порфирьевич написал собственную книгу под названием "Записки подводника" — найти данное произведение можно в любой флотской библиотеке.
Фото: Соцсети
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