Скончался старейший подводник в мире

Представители администрации Тамбовской области рассказали о том, что в Тамбове в возрасте 105 лет скончался старейший моряк-подводник на планете. Отмечается, что речь идет о капитане первого ранга Юлие Ксюнине.

Свою карьеру подводник начал еще в годы Великой Отечественной войны, со службы на подводных лодках "Малютка", которые по размеру были примерно с обыкновенный железнодорожный вагон. Стоит напомнить, что при каждом шторме эти субмарины крайне сильно болтало даже на большой глубине. Кроме того, в них не было предусмотрено систем отопления, из-за чего члены команды не вылезали из своих ватников.

Далее Юлий Порфирьевич был занят обучением зенитчиц, а также подготавливал к службе матросов-мотористов, после чего многие годы своей жизни посвятил работе в военной приемке новых морских судов.

Переехав в Тамбов, Юлий Ксюнин стал руководителем областного клуба трудовой и боевой славы.

Стоит отметить, что компьютер моряк-подводник освоил только в возрасте 97 лет. После этого Юлий Порфирьевич написал собственную книгу под названием "Записки подводника" — найти данное произведение можно в любой флотской библиотеке.

Фото: Соцсети

Читайте также:

Российский флот пополнят корабли-"невидимки"

Как в СССР хотели создать флот линкоров