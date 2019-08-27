Заброшенная военная часть. Видеорепортаж сержанта запаса

Заброшенных воинских частей по России много. Когда-то здесь бурлила жизнь, выполнялись боевые задачи, охранялись воздушные и наземные границы страны.





Сегодня - запустение, бурьян, даже крысы сбежали из этих мест.

Младший сержант запаса, руководитель медиа-холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин съездил в дивизион, в котором прослужил больше года, посмотрел караульное помещение, казарму, баню. Вспомнил, какой была служба в армии, какой день солдаты считали главным днем недели.

Тем, что увидел, он делится в этом репортаже, тема которого - заброшенная военная часть.