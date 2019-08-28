Администрация президента США одобрила продажу 500 бронемашин и оборудования для них Литве. Сумма сделки составит 170,8 миллионов долларов. В Литву будут отправлены многоцелевые бронеавтомобили JLTV модификации M1278A1.
Об этом стало известно из заявления управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое курирует поставки вооружения в другие страны. Примечательно, что экспорт 500 бронеавтомобилей в Литву отвечает интересам "национальной безопасности США".
Также американские власти утверждают, что сделка никак не повлияет на военную обстановку в регионе. Белый дом передал свое решение в Конгресс США. У сенаторов есть 30 дней на его изучение и возможную блокировку.
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