Власти проводят глобальный рейд против нелегальных такси

Начавшийся в Петербурге рейд "Такси" показал свою эффективность и будет проведен в Москве и области.

По информации "Фонтанки", полицейские останавливают автомашины марок "Солярис", "Поло" и т. п на которых нет типичной расцветки "такси", а за рулем явно находится мигрант (еще лучше, если он везет пассажиров).

В случае отсутствия полного комплекта документов для работы в такси, нарушителя ждет суд и эвакуация машины на штрафстоянку.

Аналогичный рейд, как сообщили источники "Время покажет" в ГИБДД ГУ МВД столицы, пройдет в Москве и Подмосковье — в Москве, в частности, в нем будут участвовать МАДИ, федеральная служба судебных приставов, управление по вопросам миграции МВД, а также военная комендатура.

По их данным, будет проверяться документация на ГБО (если оно есть), заполнение путевого листа, наличие диагностической карты, бланки строгой отчетности, наличие и соответствие лицу за рулем карточки водителя, оклейка машины по ГОСТ и ОСАГО для такси (а также долги, легальность пребывания в стране и уклонение от военной службы).

Отметим, что в Пекине власти устроили настоящую "казнь" 180 нелегальных такси — раздавив их в центре города тяжелой строительной техникой, несмотря на крики таксистов "чем же теперь зарабатывать". Вина водителей и автомобилей была в том, что они были выкрашены в цвета машин официальных таксопарков столицы — но работали за наличные и без уплаты налогов.

Отметим, что "Правда.Ру" уже рассказывала об интересе властей и спецслужб к закрытым чатам таксистов. Как сообщил портал "ВладТайм", крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. В чатах будут искать как намеки на преступления, так и описание схем обмана и оскорбления пассажиров, советы по нелегальному извозу, а также выступления против действующей власти.

Добавим, что таксисты и пассажиры уже обменялись в соцсетях советами и хитростями — как пассажиру "не стать лохом", не переплачивать, а таксисту — достойно заработать.