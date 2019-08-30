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Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ

Силовые структуры » Министерство обороны print

Шесть государств заинтересованы в покупке российского ударного вертолета Ми-28НЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации.

Согласно предоставленной информации, среди стран, проявивших интерес к российскому вертолету, есть страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и страны-участницы Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что Ми-28НЭ представляет собой всепогодный ударный вертолет, основными задачами которого являются уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам.

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Темы война армия ми-28нэ оборона вертолет
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