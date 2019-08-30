Шесть государств заинтересованы в покупке российского ударного вертолета Ми-28НЭ.
Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, среди стран, проявивших интерес к российскому вертолету, есть страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и страны-участницы Договора о коллективной безопасности.
Напомним, что Ми-28НЭ представляет собой всепогодный ударный вертолет, основными задачами которого являются уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.