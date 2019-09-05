Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor.
Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
МиГ-21 — легкий, недорогой и старый, а F-22 — дорогой, тяжелый, новый и сложный, пишут авторы материала.
Основным минусом F-22 Raptor является то, что американский истребитель проводит большое количество времени на земле, сообщает издание. Дело в том, что истребитель требует много времени на обслуживание и не чужд различного рода поломкам.
Минимизация пребывания на земле же крайне важна для самолета в военное время, напоминают авторы материала.
F-22 — скальпель, точный и деликатный инструмент, проводят сравнения эксперты. МиГ-21 же — простая, но эффективная кувалда, сообщает Мilitary Watch Magazin.
Советский истребитель в первую очередь отличает высокая надежность. МиГ-21 может выполнять большое количество вылетов при минимальном обслуживании.
F-22, к тому же, пишут авторы материала, прихотлив к погодным условиям, а МиГ-21 работает в любой обстановке и может отправляться на боевые вылеты в десятки раз чаще своего конкурента.
Ранее сообщалось, что из-за отказа Варшавы от истребителей МиГ-29 Военно-воздушные силы Польши испытают острую нехватку боевых самолетов.
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