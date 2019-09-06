Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей

Мьянма намерена продолжить закупку российских истребителей.

Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил посол Мьянмы в Российской Федерации Ко Ко Шейн.

Дипломат отметил, что речь идет не только о Су-30, но и истребителях следующего поколения.

Ко Ко Шейн подчеркнул, что переговоры Мьянмы и Россию на эту тему ведутся.

Напомним, что в минувшем году Мьянма и Россия заключили контракт на поставку шести истребителей Су-30.