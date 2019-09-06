Мьянма намерена продолжить закупку российских истребителей.
Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил посол Мьянмы в Российской Федерации Ко Ко Шейн.
Дипломат отметил, что речь идет не только о Су-30, но и истребителях следующего поколения.
Ко Ко Шейн подчеркнул, что переговоры Мьянмы и Россию на эту тему ведутся.
Напомним, что в минувшем году Мьянма и Россия заключили контракт на поставку шести истребителей Су-30.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.