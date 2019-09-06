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Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса

Силовые структуры » Министерство обороны print

Каждый четвертый служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки страдает от избыточного веса.

Об этом, ссылаясь на доклад Министерства обороны США, сообщает американское издание New York Times.

В Минобороны США признают, что избыточный вес не только негативно отражается на выполнении солдатами физической работы и их боеготовности, но и ассоциируется с серьезными проблемами со здоровьем.

Пентагон признает, что ситуация с избыточным весом у американских солдат с каждым годом становится лишь хуже, передает New York Times.

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