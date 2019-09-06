Каждый четвертый служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки страдает от избыточного веса.
Об этом, ссылаясь на доклад Министерства обороны США, сообщает американское издание New York Times.
В Минобороны США признают, что избыточный вес не только негативно отражается на выполнении солдатами физической работы и их боеготовности, но и ассоциируется с серьезными проблемами со здоровьем.
Пентагон признает, что ситуация с избыточным весом у американских солдат с каждым годом становится лишь хуже, передает New York Times.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.