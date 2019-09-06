Российская межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования Р-30 "Булава" — одно из самых впечатляющих вооружений в мире на сегодняшний день.
Об этом сообщает американский портал We are the mighty.
Данный военный комплекс способен уничтожить целые города Соединенных Штатов Америки, пишут авторы материала. И русская ракета, сообщает We are the mighty, станет последним, что увидят их жители.
Радиус действия "Булавы" — восемь тысячи километров. Этого достаточно, поясняют эксперты, чтобы расположенная у берегов, например, Бразилии, субмарина выпустила ракету и попала в любую точку восточного побережья США.
"Это рецепт абсолютного уничтожения", — сообщает автор статьи, опубликованной на американском портале.
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