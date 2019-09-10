Корейская Народная Демократическая Республика сегодня, 10 сентября, провела испытания своих ракет.
Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает японское агентство новостей "Киодо Цусин".
Согласно предоставленной информации, дальность полета северокорейских ракет составила 330 километров.
Правительство Японии заявило, что пуски Северной Кореи не угрожали безопасности Страны восходящего Солнца, передает "Киодо Цусин".
Отметим, что сегодняшний запуск ракет стал для КНДР уже восьмым за последние полтора месяца и десятым за период с мая текущего года.
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