Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами

Российские спецслужбы заявили о растущей угрозе применения террористами беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Смирнов.

По его словам, наибольшую опасность для безопасности граждан представляют заминированные дроны, а также распыление с беспилотника отравляющих веществ. Представитель силового ведомства подчеркнул, что в настоящее время многие страны стали уделять повышенное внимание вопросам противодействия дронам.

Ранее появилась информация о том, что Государственная дума рассмотрит законопроект, который позволит силовикам уничтожать беспилотники над аэропортами и местами массового скопления людей. Сейчас закон не регулирует полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования дронов.