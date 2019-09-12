Российские спецслужбы заявили о растущей угрозе применения террористами беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Смирнов.
По его словам, наибольшую опасность для безопасности граждан представляют заминированные дроны, а также распыление с беспилотника отравляющих веществ. Представитель силового ведомства подчеркнул, что в настоящее время многие страны стали уделять повышенное внимание вопросам противодействия дронам.
Ранее появилась информация о том, что Государственная дума рассмотрит законопроект, который позволит силовикам уничтожать беспилотники над аэропортами и местами массового скопления людей. Сейчас закон не регулирует полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования дронов.
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