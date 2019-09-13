С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов

Расчет ЗРК С-400 "Триумф" защитили гражданские и военные объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов на учениях под Новосибирском.

Об этом сообщает пресс-служба противовоздушной обороны Центрального военного округа, передает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, в испытаниях приняли участие порядка 600 военнослужащих и не менее 70 единиц техники.