В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.

Он утверждает, что Вашингтон со своими европейскими партнерами регулярно прорабатывает варианты по противостоянию российской "агрессии". Харригян рассказал, что в случае полномасштабного конфликта с Россией, США обрушит все виды войск на Калининград.