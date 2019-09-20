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В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ

Силовые структуры » Министерство обороны print

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде. 

Он утверждает, что Вашингтон со своими европейскими партнерами регулярно прорабатывает варианты по противостоянию российской "агрессии". Харригян рассказал, что в случае полномасштабного конфликта с Россией, США обрушит все виды войск на Калининград.

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Темы армия сша калининград третья мировая война
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