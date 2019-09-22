Российские ракеты посчитали способными сделать США "необитаемыми"

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать США "необитаемыми", даже при том условии, что другие ядерные силы России будут уничтожены. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Журналисты отмечают, что каждая из шестнадцати ракет на подлодке несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели.

"Это означает, что один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысячи миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму", - указывается в статье.

При этом издание подчеркивает, что советские подводные лодки были более шумными, чем западные, что делало их более уязвимыми. Подлодка проекта "Борей" на высоких скоростях оказывается незаметнее, чем американская стратегическая атомная подводная лодка класса Ohio, заключается в статье.

Напомним, в России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". В состав флота уже вошли подлодки "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".