Минобороны: наблюдательные полеты укрепят доверие и безопасность

В период с 23 по 27 сентября над территорией РФ наблюдательный полет выполнят румынские, американские и украинские военные. Об этом сообщает Минобороны России.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная группа Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30. Самолет поднимется в небо с открытого аэродрома Кубинка», - говорится в сообщении.

В период с 16 по 19 сентября на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности уже были проведены две инспекции.

Российские военные, в свою очередь, планируют в период с 22 по 30 сентября выполнить наблюдательный полёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США. Максимальная дальность полета - 5130 км.

Российский самолёт будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

«Наблюдательные полёты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», - подчеркивают в Министерстве обороны России.

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Фото: commons.wikimedia.org