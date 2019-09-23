США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ

В Министерстве обороны России сообщили о проведении наблюдательного полета пилотами Украины, Румынии и США. Мероприятие проводится в рамках реализации совместного договора с 23 по 27 сентября.

Полет будет выполнен на румынском самолете наблюдения Ан-30. Взлет планируется осуществить с аэродрома Кубинка. Контролировать полет представителей Румынии, Украины и США будут российские специалисты.