Путин направил послание странам НАТО

Президент России Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая членов НАТО, предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма. Источник утверждает, что Россия призвала страны ввести запрет на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования по примеру РФ.

Из текста письма следует, что Россия даже без ДРСМД готова обсуждать с другими странами вопросы размещения ракетного оружия. Ранее российский лидер уже обещал лидерам НАТО, что Россия не будет размещать ракеты, запрещенные ДРСМД.