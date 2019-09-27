Представители армии Белоруссии приедут на учения НАТО в Латвии

Представители вооруженных сил Белоруссии будут наблюдать за учениями НАТО "Серебряная стрела-2019" в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии, передают "Известия".

Согласно предоставленной информации, Латвия пригласила Белоруссию принять 2 октября участие в наблюдении за активной фазой проводимых на территории постсоветской республики учений государств-членов Североатлантического альянса.

Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что его представители примут участие в посещении авиационной базы, военного объекта и демонстрации новых типов вооружения и военной техники Вооруженных сил Словакии.

Отметим, что в начавшихся в Латвии 23 сентября учениях принимают участие военнослужащие Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Испании, Словении, Словакии и Канады.