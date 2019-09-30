Специалисты Министерства обороны Российский Федерации размышляют над вопросом создания электромобилей для нужд армии.
Об этом в интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, сообщает РБК.
За счет движения на электрической тяге машины подобного толка смогут скрытно и бесшумно выдвигаться на огневые позиции, раскрыл некоторые детали электромобилей Салюков.
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