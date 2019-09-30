Минобороны РФ работает над созданием бесшумных боевых электромобилей

Специалисты Министерства обороны Российский Федерации размышляют над вопросом создания электромобилей для нужд армии.

Об этом в интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, сообщает РБК.

За счет движения на электрической тяге машины подобного толка смогут скрытно и бесшумно выдвигаться на огневые позиции, раскрыл некоторые детали электромобилей Салюков.