Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО

Польша рассмотрит предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности вместе со своими коллегами по НАТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Ева Сувара, передает ТАСС.

Действующий президент страны Анджей Дуда получил письмо, отметила специалист. Предложение Российской Федерации станет "предметом консультаций и глубокого анализа" в Североатлантическом альянсе, указала Ева Сувара.

Напомним, что на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин направил целому ряду государств послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.