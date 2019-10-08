Экс-пилот ВВС США поделился подробностями своей встречи с НЛО

Бывший пилот Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Дэвид Фравор рассказал новые подробности свой встречи с неопознанным летающим объектом.

Воспоминаниями экс-пилот ВВС США поделился с британским таблоидом The Daily Star.

На публикацию обратил внимание официальный сайт телеканала "Звезда".

Во время учений в Тихом океане в 160 километрах от города Сан-Диего из воды вдруг появился объект, похожий на "ледяную массу" или же "темную материю", рассказывает Дэвид Фравор. По словам экс-пилота, объект был бесформенным и большим, но "чрезвычайно" подвижным.

Инцидент произошел в 2004 году, но известно о нем стало лишь в 2017-ом. Тогда скептики заявили, что впечатлительный Фравор увидел обычную подводную лодку.

Бывший летчик ВВС США же категорически не согласен с такими выводами. Мужчина заявил, что это был "большой объект круглой формы, который поднялся из глубин". Дэвид Фравор напомнил, что он человек военный и спутать подлодку с чем-то другим не мог.