На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором, предположительно, заснят запуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Процесс запуска ракеты засняли пилоты мексиканских авиалиний. По информации авторов видеозаписи, запуск происходит в начале сентября текущего года.
На кадрах видно, как ракета устремляется на Запад с побережья Тихого океана. Затем произошло разделение ступеней ракеты. Примечательно, что шестого сентября ракеты D5 Trident II также запускались с американской подводной лодки у побережья Южной Калифорнии. Эти ракеты были поставлены на вооружение армии США в 1989 году. С того времени произошло D5 Trident II запускали 176 раз.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте с использованием баллистической ракеты D5 Trident I, который пытались скрыть правительства США и Великобритании. Британская подлодка Vengeance произвела запуск ракеты у побережья Флориды, однако она отклонилась от заданного курса и полетела в сторону американского побережья.
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