Появилось видео запуска американской баллистической ракеты

На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором, предположительно, заснят запуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Процесс запуска ракеты засняли пилоты мексиканских авиалиний. По информации авторов видеозаписи, запуск происходит в начале сентября текущего года.





На кадрах видно, как ракета устремляется на Запад с побережья Тихого океана. Затем произошло разделение ступеней ракеты. Примечательно, что шестого сентября ракеты D5 Trident II также запускались с американской подводной лодки у побережья Южной Калифорнии. Эти ракеты были поставлены на вооружение армии США в 1989 году. С того времени произошло D5 Trident II запускали 176 раз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте с использованием баллистической ракеты D5 Trident I, который пытались скрыть правительства США и Великобритании. Британская подлодка Vengeance произвела запуск ракеты у побережья Флориды, однако она отклонилась от заданного курса и полетела в сторону американского побережья.

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