Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии

Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений. Автор материала допускает, что подразделения специального назначения России отрабатывали свои навыки и в Донбассе.

По информации издания, долгие годы российский спецназ оснащался оборудованием и амуницией низкого качества, однако новые вызовы вынудили Минобороны РФ изменить это. Сейчас для военнослужащих специальных подразделений доступны новейшее и опробованное в бою вооружение. Автор статьи вспоминает о тестировании ручного пулемета РПК-16 калибра 5,45 мм, которое произошло во время конфликта в Сирии.

Сейчас российский спецназ часто использует для выполнения боевых задач многофункциональные средства наблюдения, лазерных дальномеров, приборы ночного видения, тепловизоры и современные прицелы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как работают российские спецназовцы в Сирии. Впервые зрители смогли увидеть и применение в бою гусеничных роботов, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетными комплексами ракетами. Кстати, тот факт, что именно успешные действия российского спецназа по уничтожению главарей боевиков стали причиной успешных действий сирийских правительственных войск в Алеппо, не раз подчеркивали западные СМИ.

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