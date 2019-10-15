Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность вывоза ядерных вооружений с авиабазы Инджирлик в Турции.
Об этом пишет американское издание The New York Times, передает ТАСС.
Собственные источники издания в администрации США сообщили, что над вывозом ядерных вооружений с авиабазы Вашингтон раздумывал из-за проводимой Турцией военной операции в Сирии.
Переброска ядерных вооружений, пишет The New York Times, будет означать конец некогда крепкого союза Соединенных Штатов Америки и Турции.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая недавно перед своими сторонниками, выражал недовольством тем фактом, что Анкара не располагает ядерным оружием, заостряют внимание читателей авторы материала.
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.