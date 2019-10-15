США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии

Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность вывоза ядерных вооружений с авиабазы Инджирлик в Турции.

Об этом пишет американское издание The New York Times, передает ТАСС.

Собственные источники издания в администрации США сообщили, что над вывозом ядерных вооружений с авиабазы Вашингтон раздумывал из-за проводимой Турцией военной операции в Сирии.

Переброска ядерных вооружений, пишет The New York Times, будет означать конец некогда крепкого союза Соединенных Штатов Америки и Турции.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая недавно перед своими сторонниками, выражал недовольством тем фактом, что Анкара не располагает ядерным оружием, заостряют внимание читателей авторы материала.