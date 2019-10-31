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Источник Правда.Ру

Архив Петербурга показал характеристику КГБ на Владимира Путина

Силовые структуры » ФСБ print

В Петербурге Центральный государственный архив историко-политических документов показал характеристику-рекомендацию КГБ СССР на Владимира Путина.

Документы, которые раньше были засекречены, были представлены на выставке, посвященной 90-летию архива. 

Из текста документа следует, что Владимир Путин с 23 лет (с 1975 года) состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. В органах государственной безопасности Владимир Путин занимался организационной и спортивной работой.  Ему удалось зарекомендовать себя как добросовестного сотрудника.

Согласно документу, Путин постоянно повышал свой идейно-политический уровень. 

В свободное время будущий президент занимался спортом.

Также на выставке представлены документы и о других первых лицах государства и города.

Фото: kremlin.ru

 

 

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