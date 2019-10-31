В НАТО отказались учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

В НАТО сообщили, что не будут принимать во внимание мнение Москвы по поводу вступления Украины в военно-политический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в Одессе.

По его словам, это решение, которое должно быть принято Украиной и 29 существующих членов НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет право голоса по этому вопросу.

Стоит напомнить, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг 30 октября прибыл на Украину.

Планируется, что 31 октября в Киеве состоится заседание комиссии Украина-НАТО, в котором примет участие Владимир Зеленский.

Фото: twitter.com