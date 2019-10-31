В НАТО сообщили, что не будут принимать во внимание мнение Москвы по поводу вступления Украины в военно-политический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в Одессе.
По его словам, это решение, которое должно быть принято Украиной и 29 существующих членов НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет право голоса по этому вопросу.
Стоит напомнить, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг 30 октября прибыл на Украину.
Планируется, что 31 октября в Киеве состоится заседание комиссии Украина-НАТО, в котором примет участие Владимир Зеленский.
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