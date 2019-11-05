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Источник Правда.Ру

США планирует отказаться от поставок российских двигателей

Силовые структуры » Министерство обороны print

Конгресс США принял решение и приостановке поставок российских двигателей в 2023 году. В настоящее время замены российских РД-180 нет.

Иными словами, России удалось выйти бой, даже не вступая в войну. Американцам не удалось избавиться от зависимости от поставок российских ракетных двигателей РД-180.

В настоящее время РД-180 оснащаются важнейшие для США агрегаты, ответственные за национальную безопасность. В связи этим имеется важная зависимость от России. Сообщается, что конгресс США планирует обязать ВВС отказаться от поставок РД-180 только в 2023 году.

Но замены РД-180 пока не найдено. Но, несмотря на это, решение конгресса считают правильным. 

Даже если с 2023 года поставки будут прекращены, РД-180 будут продолжать работать до 2024 года и даже дольше. Это связано с тем, что США должны будут разработать свой вариант двигателя.

Если же США не сделают этого до 2022 года, то конгресс будет вводить понятие "альтернативный носитель".

Так как США на данный момент нечем заменить РД-180, то получилось, что РФ просто загнала США в угол, усилив свои позиции и подорвав национальную безопасность Вашингтона.

Фото: twitter. com

Темы сша рд-180 конгресс двигатели военная техника
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