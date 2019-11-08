Пентагон: США признают отставание от России по гиперзвуковому оружию

Официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что, так как противники США разработали гиперзвуковое оружие, возникла "ассимметрия в боевых возможностях".

По его словам, США в течение многих десятилетий удерживали лидерство в области исследования сверхзвуковых систем, но при этом США не ставили целью использовать сверхзвуковые технологии в качестве оружия.

Карвер заявил, что противники США решили превратить данную технологию в оружие, из-за чего возникла ассимметрия в боевых возможностях. США планируют это исправить.

По словам представителя Пентагона, США продолжают работать в этой области, чтобы не было никаких сомнений в том, что США способны сохранить лидерство в будущих сражениях.

Стоит напомнить, что в среду российский президент Владимир Путин заявил, что РФ планирует наращивать оборонный потенциал.

Он отметил, что задача российских новейших систем вооружения в обеспечении безопасности нашей страны.

Фото: twitter.com