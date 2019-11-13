ФСБ выступила против создания базы цифровых профилей россиян

Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект, который предусматривает создание базы цифровых профилей жителей России. По мнению экспертов ФСБ, документ нуждается в тщательной доработке, поскольку его авторы не учли рекомендации силовиков.

Например, в ФСБ утверждают, что единой базе может грозить глобальная утечка информации. Примечательно, что такая утечка может быть опасной для лиц, которым гарантирована государственная защита, например, судьи, следователи, прокуроры и другие силовики.

Эксперты ведомства полагают, что идея о "тотальной централизации" несет большие опасности. Сотрудники ФСБ ссылаются на то, что в законопроекте не прописан механизм интегрирования данных из разных ведомств, а также не выбран тот, "кто будет нести за это ответственность".