Пентагон и госдепартамент США предупредили власти Египта об опасности санкций в случае, если Египет купит российские истребители Су-35.
Ранее сообщалось, что РФ и Египет подписали договор о поставке истребителей Су-35. Соглашение о закупке более 20 истребителей.
Госсекретарь США и глава Пентагона убеждали министра обороны Египет отменить сделку.
Также они предупредили об угрозе санкций против Египта.
Сообщается, что предупреждение из США совпало с приездом в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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