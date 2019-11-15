США пообещали Египту санкции за покупку российских Су-35

Пентагон и госдепартамент США предупредили власти Египта об опасности санкций в случае, если Египет купит российские истребители Су-35.

Ранее сообщалось, что РФ и Египет подписали договор о поставке истребителей Су-35. Соглашение о закупке более 20 истребителей.

Госсекретарь США и глава Пентагона убеждали министра обороны Египет отменить сделку.

Также они предупредили об угрозе санкций против Египта.

Сообщается, что предупреждение из США совпало с приездом в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Фото: twitter.com