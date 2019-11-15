Госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта письмо, в котором предостерегают Каир от покупки российских истребителей.
Министерство обороны США и Госдепартамент не стали комментировать данную информацию. В Минобороны отметили, что Пентагон просит по вопросам санкций обращаться в Госдепартамент. Но там также отказались подтвердить эти сведения.
При этом в Госдепартаменте вновь напомнили, что США призывают своих союзников и партнеров отказаться от сотрудничества с Россией в области разведки или обороны, так как это может привести к санкциям.
Весной этого года Помпео уже говорил о том, что США надеются на то, Египет откажется от приобретения российских Су-35.
Фото: twitter.com
Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание