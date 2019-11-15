США не комментируют сведения о предостережении Египта из-за Су-35

Госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта письмо, в котором предостерегают Каир от покупки российских истребителей.

Министерство обороны США и Госдепартамент не стали комментировать данную информацию. В Минобороны отметили, что Пентагон просит по вопросам санкций обращаться в Госдепартамент. Но там также отказались подтвердить эти сведения.

При этом в Госдепартаменте вновь напомнили, что США призывают своих союзников и партнеров отказаться от сотрудничества с Россией в области разведки или обороны, так как это может привести к санкциям.

Весной этого года Помпео уже говорил о том, что США надеются на то, Египет откажется от приобретения российских Су-35.

Фото: twitter.com